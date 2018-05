Sasha chega no Brasil para velório e presta homenagem a Dona Alda

Dona Alda, a mãe de Xuxa Meneghel, faleceu nessa terça-feira (8), aos 81 anos. Ela sofria de Mal de Parkinson e morreu em casa, no Rio de Janeiro.

Por conta disso, Sasha veio às pressas ao Brasil para estar presente no velório da avó, que acontece no cemitério Jardim da Saudade de Paciência, na zona oeste da capital carioca. Pelo stories do Istagram, Sasha prestou uma homenagem fofa a Dona Alda, que adorava pintar quadros. Junto a uma foto do céu em meio aos prédios, ela escreveu: “Pinta esse céu que agora ele é seu minha aldinha”.

Quem também se emocionou ao falar do falecimento de Dona Alda foi Ana Maria Braga. No encerramento do “Mais Você” dessa quarta-feira (9), a apresentadora lembrou da amiga e prestou solidariedade a Xuxa.

“Eu quero mandar um beijo para uma amiga minha… para uma amiga sua, também. Ela perdeu a mãe, mas eu perdi uma amiga também. Que é a Aldinha. Alda Meneghel, mãe da minha amiga Xuxa. Que fique em paz e vá com Deus nesse seu descanso, tá bom? Um beijo, Xuxa. Um beijo na família Meneghel toda”, disse Ana.