Se depender da gente, Maju está aprovada como apresentadora do Fantástico

Tadeu Schmidt e Poliana Abritta continuam normalmente como os apresentadores do ‘Fantástico‘, mas a Globo precisa pensar em reservas quando um deles precisa tirar férias. Para ocupar o espaço de Poliana, a Globo fez uma escolha inesperada: a jornalista Maria Júlia Coutinho, também conhecida como a mulher do tempo do ‘Jornal Nacional‘ e apresentadora aos sábados de outros telejornais da emissora. E não é que ela fez bonito no ‘Fantástico’?

Ao contrário dos outros telejornais da casa, o ‘Fantástico’ funciona mais como uma revista eletrônica, ou seja, ele permite que os jornalistas que participem sejam um pouco mais soltos, que brinquem mais. E isso super casa com o estilo da Maju, já observado de quando ela fala sobre a previsão do tempo em um diálogo não-ensaiado com o William Bonner.

A jornalista esteve super à vontade ao lado de Tadeu e se atreveu a improvisar em alguns momentos. Assim que acabou o quadro #IssoAGloboNãoMostra, que exibiu uma brincadeira do apresentador titular cantando com Fagner, Maju brincou que queria também aparecer no quadro.

Com esse dom para ser menos engessada que nos telejornais normais, será possível que a Globo pense em Maju para outros projetos sem ser bancada de jornal? Está mais do que provado que ela é capaz de cuidar de algo como o ‘Fantástico’ ou até mesmo um ‘Encontro’. A julgar pelas redes sociais, sempre um termômetro importante, ela se encontrou na função provisória.

Maju Coutinho é linda, talentosa e carismática. Vai conquistar o mundo!!! #Fantástico pic.twitter.com/9OivikcK0L — Agsonn Almeida (@Agsonn1) August 5, 2019

– Ela começou a carreira na TV Cultura;

– Apresentou a Previsão do Tempo nos telejornais na Globo;

– Depois entrou no rodízio do "Jornal Hoje" aos sábados;

– Chegou a bancada do "Jornal Nacional" também;

– E hoje faz sua estreia no #Fantástico. Prazer, Maju Coutinho!

Que mulher! pic.twitter.com/pP7QkmdNiu — Carlão ER (@Carlao_ER) August 5, 2019

Maju está arrebentando na apresentação do #Fantastico ao lado do Tadeu — Rene Silva ✊🏾 (@eurenesilva) August 5, 2019

A Maju é muito maravilhosa. Ela combinou demais com o estilo do Fantástico por ser mais solto e de linguagem mais direta. Amei demais! — Ana Thaís (@anathaismatos) August 5, 2019

Enquanto não chega o dia de vermos Maju ganhando seu próprio programa, vamos continuar acompanhando ela no ‘Fantástico’ nessa curta passagem mesmo.