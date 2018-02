A galera do shipping não está muito feliz com o ‘Big Brother Brasil‘: tem a relação estranha entre Lucas e Jéssica que não vai pra frente, tem a Ana Clara que só fica com o Breno quando ela tem vontade e, pra terminar, a disputa nas entrelinhas entre Caruso e Wagner para ver quem conquista Paula.

Nayara, Ana Clara e Paula estavam conversando no jardim nessa tarde falando sobre os rapazes da casa, até que a jornalista comentou que Paula quase ficou com Caruso durante a festa Arrasta-Pé. “Eu não vou ficar com ele não“, explicou a sister, “ele é um amorzinho, mas não bateu“.

Depois de explicitarem para o público que o casal Paula e Caruso não deve acontecer, as garotas começaram a lembrar como o brother estava soltinho na festa. “Ele estava parecendo um viking“, comentou Nayara imitando como ele estava todo ogro bebendo álcool.

Será que Breno, que estava desfalecido de sono ao lado do trio, escutou o papo e vai contar para o Caruso pra ele poder desencanar da garota?