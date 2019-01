Nada como uma festa temática para tirar aquele clima de velório que se instaurou na casa do BBB19, não é mesmo? Após a saída de dois brothers em menos de 24h (um por eliminação e outro por desclassificação), a equipe do reality organizou uma bela festa com tema de relógio, reaproveitando o cenário usado no especial de fim de ano da Globo. É, não está fácil para ninguém. O importante é que a festa mexeu com os ânimos dos brothers, e eles voltaram a fazer as coisas que amamos. Ou seja: veneno e beijos.

O primeiro casal da noite foi formado por Maycon e Isabella. Eles conversaram a sós sobre o relacionamento deles que não tinha ido pra frente (e ninguém entendeu muito bem o motivo), mas foi só falar que não tinha interesse que logo os dois estavam se beijando.

Acontece que, um pouco antes desse beijo acontecer, Maycon conversou com Alan e propôs que, se ele conseguisse beijar Isabella, o surfista teria de beijar Hana. Dito e feito, o beijo estre a youtuber e Alan aconteceu, com direito ao rapaz erguendo a moça para beijá-la.

–

Mas o clima de paz e (muito) amor não foi tão longe, porque logo rolou aquele veneno básico. Nada de muito sério, mas Diego não curtiu muito a forma como Alan beijou Hana, pegando a youtuber no colo. O brother desabafou com amigos que aquele tipo de coisa não se fazia. E o que ele tem a ver com a situação e os envolvidos? Ainda não sabemos.