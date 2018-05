Segunda temporada de ’13 Reasons Why’ ganha data de estreia

Acabou o suspense: a Netflix anunciou oficialmente quando estreia a segunda temporada da série “13 Reasons Why“, que foi sensação e causou polêmica em 2017. Anotem nas agendas: em 18 de maio, sexta-feira, poderemos saber o que acontece com a turma do Liberty High School depois do impacto causado pelo suicídio de Hannah Baker (Katherine Langford).

A data foi divulgada em um teaser bem impactante, que diz que “as fitas foram apenas o começo”. Pelo jeito, a trama da segunda temporada terá algum mistério relacionado a fotografias analógicas para Clay Jensen (Dylan Minnette) resolver. O showrunner da série, Brian Yorkey, já havia adiantado em entrevista ao MdeMulher que “uma mídia antiga” teria papel importante nessa nova temporada.

Além disso, já sabemos que a segunda temporada irá mostrar diferentes versões para a história narrada por Hannah Baker. O julgamento da responsabilidade da escola no suicídio de Hannah vai ser parte central da trama, e os alunos que foram convocados a depor terão de contar a história sob seus pontos de vista.

Brian Yorkey ainda contou que a personagem Jessica (Alisha Boe) ganha mais destaque na segunda temporada. Como ela vai lidar com a vida depois de ter percebido que foi estuprada por Bryce (Justin Prentice) é uma grande questão – o estresse pós-traumático, o alcoolismo, a relação com o pai, tudo isso terá grande importância.

Contando os dias para 18 de maio!