Segunda temporada de ‘Big Little Lies’ ganha trailer e data de estreia

Caramba, meus amores, a HBO está on fire hoje! Além da estreia da aguardadíssima última temporada de “Game of Thrones”, a emissora resolveu lançar mais uma novidade nesse domingo (14): o trailer do retorno de “Big Little Lies”.

Com isso, também foi revelada a data da estreia da segunda temporada: 9 de junho. Vale lembrar que nos novos episódios nós veremos ninguém menos do que Meryl Streep. Ela interpreta a sogra de Celeste, personagem de Nicole Kidman.

Apesar de ser apenas um teaser – que é um trailer curtinho – o vídeo é de arrepiar, pois mostra que as protagonistas estão vivendo dias de muita tensão. A cidade está de olho nelas e busca respostas para a morte de Perry (Alexander Skarsgård). Mary Louise, a mãe dele, mostra-se desconfiadíssima e certamente não vai descansar enquanto não souber o que aconteceu. Eita!

Confira aqui o trailer da 2ª temporada de “Big Little Lies”: