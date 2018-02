Seis anos depois, Thais Fersoza e Michel Teló voltam ao começo

Thais Fersoza e Michel Teló estiveram juntos em um camarote na Sapucaí na madrugada deste domingo (11) seis anos depois de se conhecerem. A atriz contou que é tradição do casal festejar o Carnaval em algum camarote no Rio porque foi assim que os dois se conheceram. Seis anos depois, eles estão casados e têm dois filhos, Melinda e Teodoro.

Teló era uma das atrações na madrugada do camarote e foi paparicado pela mulher durante todo o show. Thais fez questão de mostrar aos fãs por meio de suas redes sociais a apresentação do marido. Eles aproveitaram também para assistir ao desfile das escolas de samba do Grupo de Acesso do Rio.