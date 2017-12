Selena Gomez aposta em decote sexy e boca nada em premiação

A cantora Selena Gomez foi a grande homenageada no prêmio Billboard Women In Music 2017, promovido pela revista norte-americana Billboard para homenagear as mulheres na música. Ela levou o prêmio de Mulher do Ano, e recebeu a homenagem das mãos da amiga Francia Raisa, que no início do ano doou um rim para a cantora, em um transplante necessário devido aos danos causados pelo lúpus.

Francia foi o ~date~ da cantora no tapete vermelho do evento, e Selena buscou sair do look óbvio de eventos como esse. Em vez de apostar em um vestido marcante, escolheu um look simples e sexy: calça de couro, tomara-que-caia, sandália e um cinto para arrematar.

O toque sexy ficou por conta dos recortes na calça de douro, por toda a perna, e do decote do tomara-que-caia. Em vez de optar pelos clássicos decotes reto ou de coração, Selena escolheu um top que tem um decote côncavo, valorizando o colo.

Assim como o look, a beleza foi bem simples: os cabelos, recém-tingidos de loiro, foram presos em um coque baixo, bem soltinho e displicente. Na boca um batom nude, e os olhos definidos com sombra marrom e máscara para cílios. As sobrancelhas foram bem marcadas.

Ótima inspiração de look para uma noite animada, e de make para um casamento no fim da tarde ou até mesmo para o dia a dia. Que tiro, Sel!