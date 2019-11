Selena Gomez desabafa sobre ser julgada após engordar por causa do lúpus

Não tem como pensar em Selena Gomez e não lembrar automaticamente de ‘Lose You To Love Me’. Só que, dessa vez, a cantora voltou à mídia para falar sobre outro assunto: o ganho de peso após ser diagnosticada com lúpus, uma doença autoimune.

O momento aconteceu durante a participação de Selena no podcast ‘Giving Back Generation’. Ao comentar sobre o lúpus, a cantora explicou que seu peso passou a variar de mês para mês (por causa do tratamento com corticoides). Só que ela só se deu conta disso ao se deparar com comentários maldosos no Instagram sobre sua aparência.

“Notei [o ganho de peso] quando as pessoas começaram a me atacar por isso. Isso me chocou bastante. Realmente mexeu um pouco comigo”, enfatizou a cantora. Para quem não se lembra, Selena chegou até a ficar um tempo longe das redes sociais.

Só que agora ela está de volta e totalmente sincera sobre como não tem mais nenhuma vontade de gastar horas do dia analisando a si mesma nas publicações. “Estou muito feliz em viver minha vida e estar presente. Porque é isso. É como eu postar uma foto e ir embora, para mim é isso. Vou fazer um tapete vermelho, vou fazer o que for, não preciso ver. Participei, me senti maravilhosa e é aí que está a importância. Não quero me expor a todos e ouvir o que eles têm a dizer”, enfatizou a cantora.

Além de pontuar como ela tem lidado com as redes, Selena não deixou de mostrar a empatia com quem ainda sofre com as postagens, porque um dia já passou por isso.

“Tenho visto tantas garotas bonitas e personalidades diferentes incríveis sendo demolidas por uma imagem que estão tentando alcançar. Eles querem ser uma pessoa completamente diferente, mas não é isso que está dentro deles. Mas eu entendo, eu olho as páginas de outras pessoas, ou costumava olhar, e ficava tipo: ‘Ok, eu preciso me consertar'”, lembra a cantora.