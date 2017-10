Selena Gomez é nomeada a Mulher do Ano pela revista Billboard

Selena Gomez está mesmo arrasando! Depois de ficar no topo da lista de mulheres que estão mudando o mundo, feita pela Time, ela acaba de ser nomeada a Mulher do Ano pela Billboard.

Em 30 de novembro, a cantora de 25 anos vai receber o título no Women in Music, que vai rolar em Los Angeles. Em 2016, o nome escolhido foi o de Madonna, mas estrelas como Beyoncé, Fergie, Katy Perry, Lady Gaga, P!nk e Taylor Swift também já foram homenageadas.

“Selena não está só subindo nas paradas musicais, mas também inspira constantemente jovens mulheres a serem autênticas, generosas e a não terem medo de usar suas vozes. Ela nunca tem medo de falar o que pensa e usou sua plataforma para defender as necessidades dos outros. Estamos animados por poder honrá-la como a nossa Mulher do Ano”, declarou John Amato, presidente do The Hollywood Reporter-Billboard Media Group.

Com o anúncio, a publicação ressalta que a famosa já teve dois álbuns no topo das paradas da Billboard, “Stars Dance” (2013) e “Revival” (2015). Além do enorme sucesso dos singles “Same Old Love”, “Hands to Myself”, “We Don’t Talk Anymore”, “Bad Liar”, “Fetish” e “It Ain’t Me”.

Além da carreira como cantora, Selena também trabalhou como produtora na série “13 Reasons Why“, da Netflix, e se dedicou a vários projetos filantrópicos nos últimos tempos. Em um deles, por exemplo, ajudou a arrecadar mais de 500 mil dólares para a Lupus Research Alliance, fundo que tem como objetivo pesquisar sobre o lúpus, doença autoimune da qual sofre.