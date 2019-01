O trio formado por Hana, Hariany e Paula percebeu que ser mandado para o Quarto dos 7 Desafios no BBB19 não é nenhum passeio. Desde a parte da manhã, eles sofreram com diversas privações que eram solucionadas apenas através dos tais desafios.

Por exemplo, o Quarto dos 7 Desafios não estava com temperatura e ventilação adequada, então elas precisaram cumprir o primeiro desafio para conseguir um ar-condicionado. Comida também só foi liberada após outro desafio encarado pelas sisters. O banheiro do quarto nem ao menos tinha água, isso só foi liberado após o terceiro desafio.

O objetivo das três é vencer os 7 desafios, e assim poderão vetar três brothers da próxima prova do líder. E elas pretendem usar esse confinamento dentro do confinamento para uma vingança com outras pessoas do reality.

As três já tiveram a ideia de fingir que estavam em um quarto com câmeras (igual aconteceu com as eliminações falsas das três últimas edições) e já planejaram quem devem vetar. Os escolhidos (pelo menos até o momento, porque a escala de ódio só vai crescendo) são Gustavo, Carolina e Rízia.