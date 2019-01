Uma tradição do BBB bastante esperada pelos fãs do programa é a entrevista feita por Ana Maria Braga com o eliminado do dia anterior. Sempre bem persuasiva, a loira consegue arrancar declarações (e climões) maravilhosos dos eliminados do reality e agitar as redes sociais. Entretanto, não foi o que aconteceu durante a entrevista com Vinícius, o primeiro dispensado do BBB19.

Vinícius não teve uma participação muito ativa durante o programa, poderia até ser chamado de planta, então nem mesmo Ana Maria conseguiu tirar alguma coisa da entrevista. Após tentar descobrir o motivo pelo qual ele foi o menos votado (o brother usou como desculpa o fato de ter mentido sobre sua votação), a loira fez sala para o convidado ao falar sobre amenidades.

Ana Maria e Louro José conversaram sobre a calça customizada de Vinícius e passaram parte da entrevista lendo características do signo do brother (é Aquário, caso tenha ficado com curiosidade). Pra piorar a situação dele, o (pouco) destaque que Vinícius estava tendo nas redes sociais foi por água abaixo pois o anúncio da morte do ator Caio Junqueira tomou a internet de assalto.

Ao final da conversa, Vinícius declarou que torce por Danrley e Paula, e disse que eles precisam se soltar mais na casa mais vigiada do Brasil. Será um conselho baseado na própria vivência no BBB19?