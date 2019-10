Sem censura! Juíza nega pedido para proibir lançamento de filme da Netflix

A Netflix havia se envolvido em mais uma polêmica recentemente, dessa vez com o filme ‘A Lavanderia‘. O longa – que traz ninguém menos do que Meryl Streep, Antonio Banderas e Gary Oldman no elenco – havia sido alvo de advogados que estavam tentando boicotar o lançamento. Eles entraram na justiça e isso gerou o maior rebuliço, assim como contamos nessa matéria aqui do MdeMulher.

O caso realmente foi adiante, mas o juiz negou o pedido dos advogados e o filme vai estrear sem censura nenhuma! Segundo as informações da Variety, a juíza Janet Bond Arterton decidiu não emitir a liminar que impediria a Netflix de disponibilizar o longa em seu streaming e transferiu o caso para a Califórnia. Segundo ela, o tribunal de Connecticut – que tinha recebido a denúncia – não tem jurisdição sobre o assunto.

Para a imprensa norte-americana, a Netflix ainda soltou um comunicado em que expressa sua indignação a respeito do caso e acusou os advogados de tentativa de censura. “Esse processo foi um golpe legal frívolo, projetado para censurar a expressão criativa. O filme de Steven Soderbergh conta uma história importante sobre a exploração de pessoas inocentes e o mau uso do sistema financeiro mundial. Felizmente, agora você pode assistir ‘A Lavandeira’ – o filme que Mossack e Fonesca tentaram censurar – na Netflix”, declarou a empresa.

Os citados Mossack e Fonesca são as duas das figuras principais da trama, que destrincha o escândalo do Panama Papers. Este é o nome dado a um grande golpe financeiro que desviava bastante dinheiro de diversos cidadãos. A história, que agora virou filme, foi contada no livro “Secrecy World“.

Inclusive, ‘A Lavanderia’ já entrou no catálogo da Netflix nesta sexta-feira (18). Você pode conferi-lo agora mesmo.