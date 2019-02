O que faz um BBB andar são os conflitos, mas mesmo eles estão um pouco escassos de rolar nesse BBB19. Longe de ser o elenco mais civilizado do programa, até porque às vezes os brothers soltam uns absurdos que é até difícil de se recompor, na verdade temos muitos brothers que evitam o confronto direto. Por causa disso, pequenas rusgas diárias acabam sendo consumidas pelo público como se fossem grandes barracos.

Na noite deste sábado (09), Elana estava elogiando a cantora Iza e se referiu a ela como “negra linda“. Incomodada com o uso da palavra “negra” na frase, Gabriela explicou que não se usa a expressão “branca linda”, e que isso demonstraria um comentário desigual.

Acontece que Elana não aceitou tão bem, e as duas debateram educadamente sobre o assunto até se acertarem. E pronto, essa foi a pequena briga do BBB19 nesse sábado. Hariany até apareceu depois para perguntar “a treta ja acabou?”, mas o que rolou foi somente um debate.

Para o público ávido por uma briga nível Solange e Mama vestidas com peruca e trocando ofensas na festa mexicana do BBB4, essa mini-treta foi apenas um tira-gosto. E se a produção do BBB espera alguma emoção nessa temporada, é bom torcer para que os participantes logo entrem em conflito.