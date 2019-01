A poucos dias de confinamento no BBB19, o santo de alguns brothers já bateu e estamos diante de um possível casal. Para ele acontecer de vez falta só formalizar com um beijo, mas mesmo isso está difícil. Maycon e Isabella já estavam muito próximos desde o primeiro dia da casa. Ela o considera muito fofo, ele a acha bonita, eles já conversaram bastante e ficam só de chameguinho pela casa, mas nada de beijo.

Nessa última madrugada, enquanto todo mundo estava sentado na área da piscina conversando, Isabella sentou no colo do vendedor de queijos para mais uma demonstração pública de afeto. Cara de pau, Maycon perguntou (baixinho) quando eles iriam se beijar.

Os dois se elogiaram, falaram como bateu um feeling, e aí Maycon propôs que os dois esperassem até a primeira festa do reality, já que ele não sabe se deve beijar ou não, tem medo de incomodar etc. Isabella deu uma risada da ideia do crush e brincou: “me ajuda a te ajudar”.

Como o beijo não rolou, o jeito vai ser esperar a primeira festa do programa mesmo.