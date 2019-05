Sem preconceito: Mauricio de Sousa posta foto ao lado do filho e do genro

Com uma bela mesa de café da manhã de domingo (12) ao fundo, Mauricio de Sousa usou o Instagram para postar uma foto especial em que aparece sorridente ao lado do filho Mauro Sousa e do genro Rafael Piccin.

Na legenda do clique, o cartunista aproveitou o momento para lembrar aos seguidores que Mauro inspirou o personagem Nimbus, da “Turma da Mônica”. No site em que há a descrição de cada figura do grupinho que diverte a criançada há tempos, as semelhanças entre o filho de Maurício e o personagem são explicadas.

“As características do Nimbus nasceram da real curiosidade que ele tem por tudo que se refira ao tempo, condições meteorológicas, clima, etc. Além disso, é o mágico da Turminha e adora fazer seus truquezinhos. Nimbus é um garoto simpático, inteligente, sensível e carinhoso”.

Nos comentários da foto postada pelo cartunista, Mauro fez jus aos elogios atrelados a Nimbus com uma mensagem simples, mas fofa a Maurício. “Foto linda, papai. Te amo!”, escreveu um dos dez filhos que inspiram os personagens do pai.

Quem também apareceu para comemorar o momento e deixá-lo ainda mais especial foi Rafael. Mesmo com um comentário simples, ele enfatizou a ligação entre o namorado e o sogro: muito amor!

O clique já rendeu mais de 34 mil curtidas e os fãs estão simplesmente encantados por terem crescido lendo gibis escritos por alguém como Maurício. “Que coisa linda isso. Não é a toa que te admiro desde que eu era criança!”, escreveu um seguidor. “Que show!!!! Será que vamos conhecer o companheiro do Nimbus em quadrinhos???”, perguntou outro.