Assim como um último capítulo de novela que sabemos o destino de todos os personagens, acompanhamos atentamente ao ‘BBB18‘ dessa terça-feira (03) mesmo sabendo que Wagner seria o eliminado da noite.

O programa até tentou disfarçar a previsibilidade, ora mostrando VTs positivos de Wagner e em outros momentos exibindo qualquer coisa que nada tem a ver com o que tem acontecido no jogo (como o sempre maravilhoso vídeo do grupo de WhatsApp), mas logo Tiago Leifert entrou ao vivo na casa para anunciar quem estaria dando tchau naquela noite.

Leifert perguntou a Wagner se o jogo era coletivo ou individual, e o brother deu uma resposta diferente da que foi dada na primeira semana do programa (quando falou que era individual). Depois, o apresentador perguntou à família o que doeu mais na última formação de paredão. Ayrton, em prantos, apontou para Kaysar e declarou que foi o voto do seu colega. Ana Clara, breve, respondeu que foi ver seu pai nessa situação.

Depois de avisar que todos estão perto da final, Leifert contou que um sorriso errado já era “sangue na água” que chama a atenção do tubarão. “Daqui pra frente, o paredão é contra todos”, filosofou o apresentador. E com esse pensamento, Leifert anunciou a saída de Wagner com 59,60%.

Do lado de fora, o apresentador não perguntou a Wagner quem ele garantiria para a prova do líder porque, a partir desse ponto, todos os brothers participarão das provas. Essa reta final vai pegar fogo.