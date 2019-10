Sem surpresas, Dandara Mariana continua no topo do ‘Dança dos Famosos’

Passada a apresentação dos homens no ritmo do funk, o ‘Dança dos Famosos‘ voltou ao time das mulheres para um novo gênero musical. Neste domingo (6), as participantes da atual temporada precisaram vestir aquele vestidinho longo, sustentar um cabelinho mais clássico e se jogar nas mais famosas músicas de rock clássico. Afinal, hoje é dia de Rock, bebê!

O palco do ‘Domingão do Faustão‘ ficou pequeno pra tanta saia rodada e giros rápidos. Em meio a músicas dos Beatles ou de Elvis Presley, as competidoras tentaram chamar a atenção do corpo de jurados e provarem que estão aptas para seguir na ‘Dança dos Famosos’. Desta vez, os jurados foram unânimes em apontar a diversão de todas com o ritmo, e até mesmo Regiane Alves que estava adoentada conseguiu arrasar.

Porém, sem muitas surpresas, uma pessoa se destacou. Dandara Mariana ganhou asas nos pés e fez, novamente, uma apresentação impecável. A revelação de ‘Verão 90‘ deixou até mesmo o júri técnico babando! Mas também precisamos comentar um outro destaque feminino, Fernanda Abreu. A cantora se apresentou no sábado (5) do Rock in Rio e no dia seguinte já estava no palco do Faustão mostrando que sabe também dançar rock. Sua alegria contagiou e ela conseguiu uma boa nota, o bastante para tirá-la da lanterna da lista.

Confira como ficou a classificação final das mulheres, já contando as apresentações anteriores:

–

Os três primeiros lugares ainda estão bem disputados e tudo pode acontecer, mas nas pontuações a seguir a coisa parece difícil de mudar. Principalmente para Luiza Tomé, que atualmente está em último lugar e com muitos pontos de distância das demais. Será que ainda há tempo para uma virada?