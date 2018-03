Seo Min-woo, astro do K-Pop, morre aos 33 anos

Seo Min-woo, integrante da banda de K-Pop 100%, teve um ataque cardíaco e faleceu no último fim de semana. Ele tinha apenas 33 anos e era o integrante mais velho do grupo.

A notícia foi dada pela gravadora Top Media no domingo (25). Segundo a nota oficial, ele foi encontrado sem pulso em seu apartamento, em Seul. O 100% é uma banda de muito sucesso no K-Pop e já teve várias músicas no ranking das mais ouvidas da Coreia do Sul.

Em dezembro de 2017, o gênero perdeu outro de seus ídolos: Jonghyun, integrante da banda SHINee. Ele cometeu suicídio, aos 27 anos.