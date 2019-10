Série da HBO que visa substituir ‘Game of Thrones’ ganha trailer incrível

‘His Dark Materials‘, nova aposta grandiosa da HBO, ganhou um trailer inédito que detalha mais sobre o plot da série. A produção é a grande novidade do canal pago que, sem perder tempo, está trazendo novas narrativas que exploram o fantástico e a aventura, assim como fez em ‘Game of Thrones‘.

Sendo o carro-chefe da HBO por oito anos, ‘GoT’ foi sucesso mundial, tanto em premiações importantes quanto no número de seguidores e de audiência – ambos são altíssimos.

E para acolher esses fãs viúvos, ‘His Dark Materials’ se mostra à disposição com uma proposta interessante e bem bacana, além de um altíssimo nível em termos de produção.

Baseada na obra de Philip Pullman, a série retrata as aventuras de duas crianças que embarcam em um mundo mágico através de universos paralelos. O elenco reúne nomes como Dafne Keen (menina que brilhou muito em ‘Logan’), Ruth Wilson, James McAvoy e Lin-Manuel Miranda.

Se no trailer anterior a expectativa para a estreia aumentou, nesse então ficamos mais interessados ainda! O vídeo mostra detalhes da história que promete ser muito envolvente – e cheia de ação também.

‘His Dark Materials’ estreia no dia 4 de novembro desse ano e já foi renovada para uma segunda temporada.

Confira o novo trailer: