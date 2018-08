Série mais fofa do mundo, “Anne With an E” é renovada para 3º temporada

“Anne With an E” é uma série muito querida pelos fãs e, por causa, do “boca a boca” se tornou um dos grandes sucessos da Netflix. Tanto que, nesta quarta-feira (15), a plataforma de streaming já anunciou uma terceira temporada um mês depois da estreia da primeira.

Leia Mais: Esta série da Netflix é linda e uma verdadeira pérola escondida

De acordo com o serviço, os telespectadores podem esperar por novos personagens e uma melhor exploração dos dramas deDiana (Dalila Bela), Gilbert (Lucas Jade Zumann), Marilla Cuthbert (Geraldine James) e Matthew Cuthbert (R.H. Thomson). As discussões sobre identidade, preconceito, feminismo, bullying, diversidade e empoderamento prometem continuar.

Ainda não há data de estreia da terceira temporada da série que é uma parceria entre a Netflix e a CBC, mas nada impede de rever as duas primeiras temporadas para rever a brilhante Anne.