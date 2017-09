Série “The Handmaid’s Tale” será exibida no Brasil

“The Handmaid’s Tale”, uma das séries mais comentadas de 2017, finalmente teve sua exibição confirmada no Brasil. O canal de TV pega Paramount Chanel divulgou a informação através do Twitter e também no site oficial.

O Paramount Channel transmitirá em breve a série mais aclamada do ano, 𝗧𝗵𝗲 𝗛𝗮𝗻𝗱𝗺𝗮𝗶𝗱'𝘀 𝗧𝗮𝗹𝗲, estrelada por Elisabeth Moss​! Fique ligado! pic.twitter.com/rKLikokZlp — Paramount TV Brasil (@ParamountTVBR) September 19, 2017

A emissora não revelou a data de estreia e apenas disse que ela acontecerá em breve. Através de de um comentário no Twitter, a Paramount Chanel nem mesmo deu certeza de que o lançamento acontecerá esse ano, mas a gente acredita que sim.

Produzida pela Hulu, um serviço de streaming que ainda não chegou ao Brasil, “The Handmaid’s Tale” é uma série baseada no livro de mesmo nome, escrito por Margaret Atwood. A trama se passa num futuro distópico em que um surto de infertilidade assola os EUA. Nesse cenário, as poucas mulheres férteis são escravizadas e usadas para gerar herdeiros de homens poderosos.

Protagonizada por Elisabeth Moss, a série foi destaque no último Emmy Awards. Além de ganhar o prêmio de Melhor Série Dramática, também venceu nas categorias de Melhor Atriz em Série Dramática, Melhor Atriz Coadjuvante em Série Dramática e Melhor Atriz Convidada em Série Dramática, além de outros prêmios técnicos.