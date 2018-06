Sexy! ‘Entradas’ de Neymar antes do jogo da Copa levam Twitter ao delírio

Toda a torcida brasileira na expectativa para o jogo entre Sérvia x Brasil, que começa às 15h nesta quarta (27). E enquanto o jogo da Copa do Mundo não começa, a gente acompanha os jogadores chegando… um momento em especial fez a torcida twitteira ir ao delírio: quando Neymar foi ajeitar o calção e mostrou as “entradas”, ao lado do tanquinho nota 10. Sexy, hein, menino Ney?

O jogo nem começou, e Neymar já quer me matar pic.twitter.com/dS7ohXP3PG — Adelane Nascimento (@Adelen_nas) June 27, 2018

QUERO O GIF DO NEYMAR AJEITANDO O CALÇAO E APARECENDO AS ENTRADAS DELE NA MINJA MESA AGORA — carol 🇧🇷 (@afccarol) June 27, 2018

Não seja por isso…

Neymar foi para o aquecimento! 🇧🇷 pic.twitter.com/sxoy9dtbCu — Lendário Neymar Jr. (@FCLNJROFICIAL) June 27, 2018

na hora que o neymar mostrou as entradas eu automaticamente falei oooh — ana (@sweetnerbieber) June 27, 2018

O AMÉM NEYMAR, DEUS ABENÇOE NEYMAR pic.twitter.com/j4gfLBTuhy — Bieber Novidade 🇧🇷 (@BieberNovidade) June 27, 2018

Neymar meu bem, esperamos que você mande tão bem em campo quanto está mandando bem fora dele! Vai, Brasil!