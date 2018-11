Shawn Mendes faz declaração honesta e importante sobre homossexualidade

Vinte anos, música pop e muita fofura… Normalmente é assim que Shawn Mendes é reconhecido, mas na última edição da revista Rolling Stone, o cantor canadense mostrou o seu lado mais humano e relevou que, assim como muitas pessoas, ele também está em um processo de desconstrução de preconceitos internos.

Ainda que o seu desejo fosse apenas de subir ao palco e alcançar o público com suas músicas, Shawn começou a ter a vida pessoal cada vez mais questionada, com muitos pitacos sendo dados sobre seus relacionamentos e sobre sua sexualidade.

Isso fez com que ele se estressasse bastante sobre uma questão em específico. “Eu gostaria de dizer que eu não me importo com isso, mas não é verdade. Essa massiva, massiva coisa, durante os último cinco anos, sobre eu ser gay”, relevou.

Mesmo com a luta diária contra a homofobia, para que cada vez mais o preconceito contra homossexuais seja combatido, o cantor expressou o que muitos ainda sentem: a necessidade de se provar hétero para a sociedade, porque o termo “gay” continua a ser usado como uma ofensa.

“No interior do meu coração, eu sinto que eu preciso ser visto com alguém – como uma garota – em público para provar para as pessoas que eu não sou gay. Mesmo que eu saiba, no meu coração, que eu isso não é algo ruim, ainda há uma parte dentro de mim que pensa isso. E eu odeio esse lado meu”, admitiu.

Com essa frase final, Shawn mostrou algo bem importante sobre a luta contra o preconceito: a consciência de que ainda existem resquícios de pensamentos homofóbicos no imaginário dele e a noção de que é importante desconstruí-los.