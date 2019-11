Shawn Mendes faz protesto por mudança climática em show em São Paulo

Foi de arrepiar! Esta é a expressão que pode descrever a primeira noite de show de Shawn Mendes, em São Paulo.

Na noite de sexta-feira (29), quem abriu o palco do show do cantor foi a banda Lagum, que embalou o público com alguns hits de sucesso. Em um show rápido, os cinco integrantes animaram a galera e fizeram um show divertido até para quem não conhecia suas canções.

Mas o momento tão esperado da noite era, claro, o show de Shawn Mendes. E com uma apresentação no telão e muita cor, o cantor subiu ao palco e foi recebido aos gritos por suas fãs. As canções escolhidas para iniciar a noite foram dois grandes hits de Shawn: “Lost in Japan” e “There’s nothing holding me back”.

Ao longo de todo o show, o cantor demonstrou seu carinho pelo público brasileiro e mostrou que tinha aprendido algumas palavras ao dizer “obrigado” e “eu te amo”. No intervalo das músicas, Shawn quase sempre trocava de instrumento (de violão para guitarra) e conquistava as fãs ao jogar suas palhetas com presente.

Mas um dos grandes destaques da noite ficou por conta de uma manifestação feita pelo próprio cantor. Shawn lembrou o público de que hoje aconteceram diversos protestos ao redor do mundo pela mudança climática e o convidou a juntar sua voz para exigir uma mudança pelo bem do planeta. Ao final da música “Youth”, Shawn virou seu violão e todos puderam ver que estava escrito “Climate Action Now” (Ação Climática Agora).

Com um sorriso largo e muita simpatia, Shawn terminou o show agradecendo a presença do público e demonstrando que estava ansioso para mais uma noite de show. Os brasileiros, como sempre, conquistaram mais um cantor!

