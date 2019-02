Sheldon Cooper vai ganhar um seriado contando sua história

O personagem Sheldon Cooper, interpretado com brilhantismo por Jim Parsons em The Big Bang Theory, vai ganhar seu próprio seriado em breve. É o que confirmou a emissora CBS, depois de muita especulação a respeito do projeto, segundo a Variety.

A atração irá se chamar Young Sheldon (Jovem Sheldon, em tradução livre) e o ator mirim que irá interpretar o personagem já foi escolhido. Ele se chama Iain Armitage e tem 8 anos de idade. Jim Parsons também participará da série, mas como narrador – sim, a narração será feita pela perspectiva do próprio Sheldon, já adulto.

Thank you for all the kind words!! ❤️ pic.twitter.com/AHOMP2P3Bm — Iain Armitage (@IainLoveTheatre) March 13, 2017

Young Sheldon irá se aprofundar em diversos aspectos que já apareceram em The Big Bang Theory. A série vai mostrar a vida do personagem no Texas, sua relação com a família, além da trajetória de Sheldon como um menino prodígio.

A criação é assinada por Chuck Lorre e Steven Molaro que são, respectivamente, um dos criadores e um dos produtores de The Big Bang Theory. Young Sheldon ainda não tem data de estreia, mas já se sabe que o piloto será dirigido por Jon Favreau (de Mogli e Homem de Ferro).