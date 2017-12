Silvio Santos comemora 87 anos com festa do pijama

Que as festas do pijama são um sucesso total entre as crianças, a gente já sabia. O que não esperávamos é que Silvio Santos decidisse comemorar seus 87 anos junto da família com uma festa dessas – com direito a todos os convidados vestindo lindas roupinhas de dormir.

Na noite da terça-feira (12) o apresentador e dono do SBT reuniu a mulher, filhas, netos, bisnetos e genros para celebrar mais um ano de vida. Graças às redes sociais, podemos ver como eles se divertiram a valer. O ator Tiago Abravanel, neto de Silvio, disse que o avô estava “do jeito que ele gosta”!

Do jeito que ele gosta: Pijama!!! Parabéns Vô 👏🏼👏🏼👏🏼#FestaDoPijama #SS87 #MeuPijamaeEu ❤️🎁🎂🎉 A post shared by Tiago Abravanel (@tiagoabravanel) on Dec 12, 2017 at 4:23pm PST

Tiago ainda compartilhou um pouco da festa nos Stories, e lá dá para ver que o pijama de Silvio é de cachorrinhos!

A filha de Silvio, Patricia Abravanel, compartilhou vídeos da guerra de travesseiros que rolou entre Tiago e os bisnetos de Silvio.

Guerra de travesseiro!! Vivaaaa o vovôôôôô!!! @tiagoabravanel e #Pedro #festadopijama #SS87 A post shared by Patricia Abravanel (@patriciaabravanel) on Dec 12, 2017 at 4:15pm PST

Parece que foi animado, não é mesmo?

Aqui no MdeMulher a gente deseja mais momentos divertidos como esse para o Silvio, e que nos 87 anos ele fale e faça menos absurdos na TV e na vida. Estamos de olho!