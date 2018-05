A homofobia de Silvio Santos disfarçada de piada

No país que mais mata pessoas LGBT no mundo, Silvio Santos perdeu novamente a chance de ficar calado e prestou mais um desserviço à sociedade.

Tudo aconteceu durante o “Programa Silvio Santos”, no último domingo (27), uma das maiores audiências do SBT, diga-se, quando, por meio da “brincadeira” chamada “Jogo das Três Pistas”, o apresentador pediu às pessoas presentes na platéia que acertassem o que David Brazil, Gominho e Pabllo Vittar têm em comum.

Entre os chutes das convidadas, surgiram comentários como “nordestinos”, “influencers digitais”, “youtubers”, “parada gay” e curiosamente até mesmo a palavra “afrodite” foi um dos pitacos. Nenhum estava correto. Outras respostas certas poderiam ser também, “bem-sucedidos”, “carismáticos”, “inteligentes”, “talentosos” e “interessantes”.

Mas, não, a atração parou no tempo e resolveu reduzir esses artistas e representantes da comunidade LGBT ao termo pejorativo “bichas”. Como se isso não fosse revoltante o suficiente, o apresentador ainda repetiu a expressão de forma jocosa.

Veja:

Ok, David, Pabllo e Gominho são homossexuais, sim, essa é obviamente uma semelhança entre eles. Ser gay não é uma ofensa mesmo. O problema está no tom usado pelo apresentador, no deboche…

Para muitos, é só mais uma bobagem, ah, e tem aquele outro termo também, “mimimi”, mas para pessoas LGBT reforça uma difícil realidade de todos os dias nas ruas, na escola, no trabalho… É a chacota que se transforma em bullying e, no extremo, que se traduz nas mortes de 445 lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais em 2017, de acordo com levantamento feito pelo Grupo Gay da Bahia (GGB).

Virar motivo de piada por sua orientação sexual, cor ou aparência já é absurdo na vida em sociedade, pior ainda é esse tipo de “gracinha” ser feita em rede nacional e transmitida para milhões de brasileiros. Silvio Santos e a equipe do programa dele têm responsabilidade social, sim.