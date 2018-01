Simone e Simaria já provaram que são a melhor coisa do “The Voice Kids” e, no último domingo (14), as duas viraram meme mais uma vez. Isso porque Simaria deu uma bronca na irmã mais nova e resolveu apertar sozinha o botão para virar a cadeira.

Quem estava no palco era Isadora Emer, cantando “Mal de Mim”, do Djavan. Carlinhos Brown e Claudia Leitte já haviam virado suas cadeiras, mas Simone demonstrava que não queria seguir o mesmo caminho. Foi aí que Simaria resolveu ~se rebelar~.

Recentemente, no “Encontro com Fátima Bernardes”, as duas confessaram que nem sempre chegam a um consenso nas decisões que tomam no “The Voice Kids” – mas elas conseguem transformar as desavenças em momentos engraçados, como o do último programa.

Confira alguns tuítes sobre ~a briga~ das duas:

Eu e minha irmã

Quando minha mãe sai pra rua /Quando ela volta #TheVoiceKidsBr pic.twitter.com/IhPhniRjef — Rachel (@viciofernandes) January 14, 2018

Quando eu falo: Amiga ele mudou dessa vez vai ser diferente Simone e Simaria #TheVoiceKids pic.twitter.com/nKuQChxmrd — Meme é Vida (@MemeeVida) January 14, 2018

minha reação quando alguma criança não escolhe a simone e simaria #TheVoiceKids pic.twitter.com/WKkZ0odqAL — maristhela (@marixstrela) January 14, 2018

eu sou a Simone e a vida é a Simaria me dando mais um esporro

#TheVoiceKidsBr pic.twitter.com/zkFiIMG5gM — Becca (@purposeexiy) January 14, 2018

Eu em debate em sala de aula #TheVoiceKidsBr pic.twitter.com/zToEXqucDN — Sadora (@isadorayulla_) January 14, 2018