Simaria dá resposta gordofóbica a fã e é repreendida por seus seguidores

Pleno século 21 e os comentários inconvenientes sobre as medidas corporais das pessoas continuam acontecendo? Infelizmente sim. Dessa vez, a autora da piada nada engraçada foi Simaria, cantora que faz dupla sertaneja com Simone, sua irmã.

Mesmo com mais de 12 milhões de seguidores no Instagram, isso não a impediu de responder uma fã de maneira gordofóbica. Ao chegar em Recife para a gravação do Show da Virada, a artista postou um vídeo curto em que aparecia na frente do espelho mostrando o look escolhido para o evento e o quarto em que está hospedada.

Nos comentários, uma seguidora aproveitou para elogiar a famosa e brincar com a ideia da roupa da sertaneja ser um desejo de consumo para o instante de saudar a chegada de 2019.

“Linda. Já queria esse look para fim de ano”, escreveu. Abaixo do comentário da fã, Simaria não poupou as palavras. “Compra um lençol na Zara Home e manda fazer, gatinha. Foi o que eu fiz. Eu visto tamanho 34, creio que não cabe em você”, respondeu.

Até a apuração desta matéria, o comentário da cantora somava 260 respostas. Nesse momento, foi a vez de quem acompanha o Instagram da irmã de Simone rebater o que ela disse para a fã.

“Não entendi porque ela respondeu dessa maneira. Você fez o comentário porque achou bonito, né? Ela é arrogante viu. Muito diferente da irmã”, disse uma seguidora. Outro fã decidiu até mesmo parar de seguir Simaria. “Sério que foi você quem escreveu essa resposta? Olha… Achei grosseria da sua parte com a menina. Antipatia pura! Não sabia que tu era assim. Descurtindo você agora mesmo!”, esclareceu.

Após tantos comentários sobre o assunto, a fã que elogiou Simaria voltou a comentar no vídeo da famosa. Ela deixou claro que não gostaria de nenhuma confusão, pois estava começando sua carreira de maquiadora e explicou como havia encarado a resposta desnecessária da famosa.

“Gente, deixa para lá. Se foi grosseria ou não, quem sabe é ela. Eu só quis elogiar, apenas isso. Isso não vai fazer com que eu deixe de ser fã das músicas e nem de ir aos shows”, pontuou.