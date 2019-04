Simaria fala sobre reconhecer seus limites após ter tuberculose ganglionar

No último sábado (20), a dupla Simone e Simaria marcou presença no palco do “Altas Horas”. Entre cantar “Evidências” com Marília Mendonça e arrancar risadas do público como elas sabem fazer bem, Simaria deu uma lição importante sobre reconhecer os próprios limites.

A fala da cantora aconteceu depois de Sérginho Groisman questioná-la se ela estava curada completamente da tuberculose ganglionar, que chegou até mesmo a afastá-la de diversos shows da dupla.

“Tudo o que eu passei foi incrível para mim, porque o que eu evolui como pessoa e espiritualmente é só gratidão. Se eu não tivesse passado por todas as coisas que eu passei, hoje eu não saberia colocar limite nas coisas que eu não posso fazer. Então, hoje eu digo “isso eu posso fazer” e “isso eu não posso fazer”. E eu acho que eu tenho conquistado cada vez mais respeito das pessoas que estão a minha volta”, respondeu Simaria.

Para descontrair o clima, Simone brincou que agora a irmã tinha que economizar e Simaria concordou, dizendo que tinha mesmo e emendou uma fala ainda mais inspiradora no comentário da irmã.

“A saúda da gente é o bem mais precioso que a gente tem. Se você não cuidar da sua saúde, você pode ter todo o dinheiro do mundo, quando você está na cama do hospital, você fala: “eu trocaria todo o dinheiro que eu guardei até hoje para ter saúde”, e o dinheiro não vale nada. Então, aprendam a colocar limites nas coisas que vocês não gostam de fazer ou não querem fazer. E viva a vida de vocês com sabedoria, porque ela é linda e tem que ser bem vivida”, enfatizou a cantora, recebendo muitas palmas da plateia.