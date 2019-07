Simone e Simaria choram ao falar da infância e contam que passaram fome

Quem conhece a trajetória de Simone e Simaria sabe que as irmãs não tiveram uma infância fácil. Durante algum tempo as duas moraram numa violenta comunidade de garimpeiros de pedras preciosas e lá o pai delas acabou sendo assassinado. Até hoje as cantoras buscam pelo corpo, pois o pai foi enterrado como indigente.

E nesse domingo (21), as duas voltaram a falar sobre a infância, no programa “Tamanho Família”. Elas choraram ao lembrar que precisaram trabalhar quando ainda eram crianças – ganhando quase nada por isso – e que chegaram a passar fome.

“Morávamos em barraco de madeira e também barraco de lona. Vinha a chuva e a gente perdia tudo”, contou Simone. “Foram várias doenças, fome e frio. Trabalhávamos e ganhávamos 30 reais por semana”, relatou Simaria.

Muito emocionadas, as irmãs também fizeram questão de deixar uma mensagem otimista para o público. “Passamos por coisas horríveis. A gente já sofreu muito na vida. Mas que isso sirva de exemplo para todos. Não desistam dos seus sonhos”, disse Simone.