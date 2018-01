Simone e Simaria falam que o ‘The Voice Kids’ “é sofrimento”

As irmãs Simone e Simaria foram ao “Encontro com Fátima Bernardes” nesta sexta-feira (5) e abriram o jogo sobre a experiência de serem técnicas do “The Voice Kids“, que estreia no próximo domingo (7), na Rede Globo. Segundo Simaria, quem assistir terá a oportunidade de conhecer outro lado delas.

Fátima perguntou sobre a dificuldade de ter de julgar crianças, e as irmãs se emocionaram ao falar que elas mesmas participaram de muitos programas de calouros e não foram selecionadas. “Esse programa é sofrimento. A gente que tem filho, ver aquelas crianças lá é fantástico. Mas fora isso nós vivemos isso no passado, esperamos as cadeiras virarem para a gente”, diz Simaria.

Elas explicaram que muitas vezes selecionam as crianças mesmo quando elas não cantam maravilhosamente bem. “A gente sabe que muitas vezes é só nervosismo, mas que ela tem potencial. Como a gente já passou por isso, sabemos que por trás pode ter um talento imenso”, explica Simone.

Como elas têm de decidir juntas se vão ou não virar a cadeira, de vez em quando entram em conflito e resolvem de uma maneira diferente. “É no beliscão!”, diverte-se Simone. “Uma vez eu virei a cadeira e ela me beliscou”, diz Simaria. “Outra vez eu dei um socão”, responde a irmã mais nova.

As audições às cegas já foram todas gravadas, e Simaria disse que teve uma crise de choro no final. “Minha filha estava no corredor… eu já estava chorando e ela pediu para ir comigo. Eu não conseguia parar de chorar. precisava gravar uns depoimentos e a equipe esperou um tempão para eu me recompor”, conta.

Mas quando as crianças são rejeitadas, as coleguinhas têm uma lição de vida para dar. “A gente tenta mostrar para eles que isso aconteceu com a gente, e a gente chegou lá. Eles estão em um programa desses, na maior emissora do Brasil… essa oportunidade a gente não teve e mesmo assim alcançou o sucesso”, diz Simaria.

Quem aí está ansioso para ver as coleguinhas no “The Voice Brasil”?