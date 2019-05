Simone e Simaria revelam como a expressão ‘Coleguinha’ surgiu

Na última quinta-feira (30), Tatá Werneck recebeu a dupla Simone e Simaria no programa “Lady Night”. Entre muitas risadas com as irmãs, a apresentadora perguntou como surgiu o famosos bordão “Coleguinha”.

Ao mesmo tempo, Simone e Simaria afirmaram que a expressão veio da mãe, Mara. Mas foi a primeira quem explicou a história por completo. “Ela trata as amigas como colegas. Ao invés ‘Oi, amiga. Tudo bem?’, ela fala ‘Oi, colega. Como você tá, colega?’. E aí la no Nordeste a galera tinha mania de gravar shows ao vivo, pirateiros, e um dia eu estava muito cansada e aí a Simaria: ‘Vai, coleguinha. Vaaai, coleguinha!’. Aí saiu no CD e pronto”, revela a cantora.

A dupla também divertiu o público com uma história engraçada, mas que podia ter terminado mal, sobre uma fã muito determinada a viver com elas. “Essa fã começou a ir em alguns shows nossos e todas as vezes que ela ia, ela ia com uma mochila. ‘Eu quero morar com vocês. Pelo amor de Deus!'”, imita Simone arrancando risadas da plateia e da própria irmã.

“Aí ela tentou umas dez vezes. Na décima, ela viu que não ia dar certo, meteu uma pedra na cadeira do ônibus que eu sentava. A sorte é que eu tava conversando com um músico atrás. Vi só o rombo”, completa Simone. Simaria ainda frisou que se a irmã não estivesse virada para trás, o a pedra teria pegado na cabeça dela.