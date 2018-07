Sincerona, Ivete Sangalo deu os melhores conselhos amorosos no ‘Encontro’

Ivete Sangalo esteve no “Encontro com Fátima Bernardes” dessa quinta-feira (19) e quis a participar do quadro “Tô Querendo Saber”, junto com o psicólogo Alexandre Coimbra. Foi aí que uma mulher da plateia, chamada Renata, confessou que estava muito triste com o companheiro, pois os dois estão juntos há oito anos e têm três filhas, mas ela nunca foi pedida em casamento.

Em resposta, Ivete começou falando sobre o peso dos ritos na vida das pessoas. “Eu acho que a gente não deve atribuir os amores e as sensações aos ritos. Porque cada um tem uma maneira de sentir as coisas, de amar. Então, ele não ter pedido você formalmente em casamento, mas vivendo com você… a ação de estar com você, dedicado a você esses oito anos, dividindo com você esse amor, é uma maneira de ele dizer ‘olha, eu sou seu, a gente vive junto em comunhão’. Eu adoro os ritos, adoro festa, adoro fazer a roupa e chamar os amigos e tal. Mas a comunhão, ela está muito, muito além da cerimônia”.

Renata concordou, mas disse que sonha com a celebração do casamento. Nessa hora, Ivete incentivou a mulher a tomar a iniciativa em vez de esperar que o companheiro fizesse o pedido. “Chega pra ele e diz assim ‘meu gato, tira o dinheiro da poupança e vamos gastar nessa festança!'”. Fátima concordou e a platéia aplaudiu.

Olhando para a câmera, a mulher então falou: “Bruno, tá na hora, hein. Oito anos. Me pede em casamento”. Ivete e o psicólogo incentivaram que ela não devia esperar para ser pedida e a moça engatou um “Casa comigo” na hora. “Agora sim!”, animou-se Ivete – e ainda disse que queria ser convidada para a festa. Maravilhosa!