Confinadas num reality show que não libera nem uma chapinha para os participantes, as mulheres do ‘BBB‘ sempre sofrem para manter o visual. Sorte que, às vezes, alguma ação de merchandising cai do céu e permite que elas tenham um dia de cabeleireiro no programa.

Na tarde desta segunda-feira, todas as mulheres do ‘BBB18‘ ganharam uma sessão de transformação bancada por uma empresa de produtos de beleza. Paula, Ana Clara, Jéssica e Gleici ganharam cortes de cabelo, hidratação, reparação de pontas e vários outros mimos para se sentirem poderosas. Ana Clara, que está emparedada, até brincou que se for sair do programa, pelo menos vai sair bonita.

Veja como ficou o antes e o depois de cada uma delas:

–

Pleníssimas, as quatro sisters fizeram um mini-desfile parra servir como registro para a exibição dessa ação no programa de hoje, mas algo deu bastante errado. Enquanto as quatro desfilavam em direção à câmera, Ana Clara não percebeu o degrau e deu um leve tropeço. Chegou a quase tombar com tudo no jardim.

–

Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai.