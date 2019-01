Por uma grande coincidência do destino, Tereza e Rodrigo comemoram aniversário hoje, dia 28 de janeiro. Com isso, a produção do BBB19 preparou uma festa dupla aos dois, com bolinho e tudo mais. Mas nem tudo foi alegria, pois a casa inteira acabou sofrendo por uma punição causada pela dupla Paula e Hariany. Calma que a gente explica!

Após a realização da mini-festinha, a produção pediu para que os brothers devolvessem todos os itens e o bolo, algo rotineiro na vida deles. As duas, no entanto, não só não devolveram os itens da festa como pegaram um pedaço de bolo pra comer. Um tempinho depois a produção avisou novamente que era para devolver tudo, e as duas pegaram mais um pedaço de bolo.

Por causa da pequena “gula” de Paula e Hariany, cada uma foi punida em 500 estalecas, totalizando mil. Como nessa temporada a contagem de estalecas é única para a casa toda, a casa inteira sentiu o baque. Lembrando que, se a casa ficar abaixo do nível de estalecas estipulado pelo programa, todo mundo vai para o temido Tá com Nada.

As reclamações dos demais brothers sobre a atitude quase ditadora da produção do BBB19 não durou muito tempo porque… né, quem vai desafiar Boninho?