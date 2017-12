Este site mostra filmes e séries com acusados de violência sexual

Se você se pergunta “quais filmes e séries não tem envolvimento com abusadores?”, depois de tantos casos delatados em Hollywood, Rotten Appl.es é o site que você estava procurando.

O nome é um trocadilho, porque eles mostram quem são as maçãs podres, rotten apples em inglês, da indústria do entretenimento listando o nome e em que parte da produção essas pessoas estavam envolvidas.

Na explicação sobre como o site funciona, eles dizem ser “uma ferramenta de pesquisa que permite você saber se o filme ou série possui alguma pessoa envolvida acusada de violência sexual”, e também avisa “de forma alguma este site é para condenar um projeto inteiro”.

Ao escrever o nome da produção, vai aparecer “rotten apples” (maçã podre) em vermelho e embaixo da pesquisa o nome dos acusados, clicando no nome abrirá um link com uma matéria provando a acusação. Ou, caso não tenha acusados, aparecerá “fresh apples” (maçã maduras/frescas) em verde.

O site entrou no ar há pouco tempo e, por mais que procure contar com todas as informações, ele apenas pontua assédios, e algumas produções podem não aparecer com o nome de abusadores envolvidos no projeto, mas há a opção de acrescentar.

Embaixo da procura dos nomeados “fresh apples” está escrito “Este filme/série não tem afiliação com nenhuma pessoa com alegação de violência sexual. Se você acredita ser um erro, por favor nos informe clicando aqui (clicking here) e iremos consertar o erro o mais rápido possível” em inglês.

Clicando em clicking here, abrirá um espaço escrito “enter name“, para preencher o nome do acusado, e “enter link to article” para escrever o link de uma matéria que prova a acusação.

Algumas das maçãs podres já são esperadas, como “House of cards” por causa de Kevin Spacey e “Liga da Justiça“ pelas acusações do ator e produtor Ben Affleck. Uma que impressionou, e pode ser alterada conforme o site avança, é “Piratas do Caribe“que não relata o ator Johnny Depp, mas apenas por Geoffrey Rush, acusado de postura indevida pela Companhia de Teatro de Syndney.

Eles também mostras as “maçãs frescas”, como “Sobrenatural“, “Stranger Things“, apesar da atriz da Max, Sadie Sink, ter tido problemas em uma cena no fim da série, e “The Crown“.

E aí? Algum filme ou série machucou seu coração ao sair como uma maçã podre? Ou você saiu feliz ao ver que a maioria são maçãs maduras?

É bom lembrar: o site é apenas para conscientização de que há violência sexual no meio dos famosos, e que ela não passará despercebida ou esquecida, não deve se usada para julgar as pessoas que assistiram e assistem os programas.

Hora de fazer uma versão brasileira listando os abusadores em novelas…