Skol dá melhor resposta sobre áudio que viralizou na série de Jason Momoa

‘See‘ é uma das séries que estreou na última sexta-feira (1º) junto com o mais novo streaming da Apple, a Apple TV+, e já está dando o que falar. Isso porque no meio de um dos episódios – o terceiro, para ser mais exato – é possível ouvir com clareza o áudio de um vendedor anunciando “Skol latão”.

Se você está por fora desse viral, provavelmente deve estar pensando “quê?”. Mas é isso mesmo que você leu! A fala dentro da série de Jason Momoa virou assunto na internet, por meio de uma publicação feita por um usuário do Twitter. Ouça o trecho:

Seriado medieval da Apple TV+ usando banco de áudio brasileiro com direito s ambulante vendendo Skol latão pic.twitter.com/0B6wu450Ns — eri (@erivaldoff) November 5, 2019

De fato, é possível ouvir os gritos do vendedor – “Skol, Skol, Skol, Skol latão aqui” – em um trecho de cena em que se passa em um festival. A cena retratada é no episódio “Sangue Fresco“, no tempo 23min40seg.

A própria Skol ficou passada com a cena e se pronunciou no Twitter de maneira muito bem-humorada. “Alô Apple TV! Obrigadão por esse merchan homenageando a gente! E pra dar uma força aí, estamos mandando um carregamento de Skol Latão pra Califórnia”, diz a legenda da publicação da empresa, que inclui ainda um vídeo de um funcionário mostrando o caminhão carregado de cerveja.

Alô, @AppleTV! Obrigadão por esse #merchan #ad #publi homenageando a gente! E pra dar uma força aí, estamos mandando um carregamento de Skol Latão pra Califórnia. Mas ó, se for dirigir não beba, hein @Hibbits. https://t.co/c98o6KJqV0 pic.twitter.com/xO7waVcMOg — Skol ↻ (@skol) November 6, 2019

Rindo muito, os internautas ficaram muito confusos com a aparição aleatória na série dramática, mas não deixaram de comentar nas redes.

Veja algumas reações:

Empreendedorismo atemporal. — 🚩não tá sendo fake, nem aposentado…🚩 (@markunst) November 6, 2019

Agora fiquei pensante, quantos "skol, skol, skol latão!" em outros idiomas a gente já não ouviu nesses vozerios de fundo? — A lã (@alanstardust) November 6, 2019

Eu sabia mano kkkkkkkk mostrei até pra minha mãe kkkkkkkk pic.twitter.com/ptJWSRofmy — Lana Del Paula (@alcooltecimento) November 6, 2019

O ambulante vendedor de Skol está em todos os lugares!! — Lucas Ribeiro Ferreira (@lucas_rferreira) November 6, 2019

É mole?