‘Sob Pressão’ tem segundo beijo gay e volta a gerar discussão

No mesmo dia em que o STF votou em transformar a LGBTfobia em crime, a série ‘Sob Pressão‘ surpreendeu os telespectadores com um beijo homoafetivo entre dois personagens masculinos, sem qualquer aviso. E, como era de se esperar, o assunto repercutiu bastante na internet.

Décio, interpretado por Bruno Garcia, é um personagem que está na série desde a primeira temporada, mas não teve tanto espaço assim. No começo do episódio exibido nesta quinta-feira (23), o médico atendeu um paciente soropositivo interpretado por Kelner Macêdo e tem um beijo roubado. No decorrer do episódio, Décio chega a ir até o bar no qual o paciente trabalha e os dois trocam aquele flertezinho.

Bruno Garcia contou ao site do seriado que encarou numa boa o beijo. “Zero problema em dar um beijo na boca de outro homem, pelo contrário, é até um desafio dramatúrgico maravilhoso“, declarou. E ainda brincou dizendo que é veterano em beijar homens na televisão, lembrando o seriado ‘Sexo Frágil‘ no qual todos os personagens femininos eram interpretados por homens.

Após o episódio, a internet explodiu em comentários. A maioria bem positiva ao beijo:

Quando a gente fala em beijo gay na dramaturgia, é disso que estamos falando: intenso, verdadeiro, sem alardes e… natural. #SobPressão está de parabéns! pic.twitter.com/f7foqWVeE5 — Paulo Dias (@eupaulodias) May 24, 2019

Eu vendo o beijo na série #Sobpressão pic.twitter.com/3RetQ1EY8g — francisco prado (@chicochiquinho) May 24, 2019

E esse beijo super quente hein ?! Já deu vontade de ver os dois na cama hahahah #SobPressão pic.twitter.com/0JFSwhfY5Z — Faço umas fotinhas 📷 (@OBrenoSiqueira) May 24, 2019

A homossexualidade de Décio não é novidade da série, e chegou a ser mostrada de leve na primeira temporada de ‘Sob Pressão’. Já na segunda temporada, no episódio de estreia, o público ficou chocado com um beijo homoafetivo entre dois bandidos que sequestraram Carolina (Marjorie Estiano) e Evandro (Julio Andrade).

A presença de um novo beijo homoafetivo mostra como a série está sempre bem ousada, e também como esse tipo de demonstração amorosa tem sido cada vez mais comum na televisão. Foi-se o tempo no qual beijos entre pessoas de mesmo sexo eram vetados na teledramaturgia (como aconteceu em 2004, no final da novela ‘América‘). Após os beijos em ‘Amor & Revolução‘ e ‘Amor à Vida‘, essas manifestações de carinho se espalharam nos mais variados horários.

Recentemente, tivemos beijo gay inclusive em ‘Malhação‘ e em uma novela de época como ‘Orgulho e Paixão‘. Isso tudo é ótimo, pois reforça o fato de um beijo homoafetivo ser algo normal como qualquer outro tipo de beijo. E que venham mais!