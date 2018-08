Sogra de Sabrina Sato escolhe “nome provisório” da neta

Depois de viver momentos difíceis na gestação, como o descolamento ovular que fez com a apresentadora ficasse 20 dias internadas, Sabrina Sato está curtindo cada segundo da gravidez com a família. No último domingo (12), a sogra dela, Leda Nagle, surpreendeu os fãs no Instagram com uma brincadeira diferente: ela disse que escolheu um nome provisório para a neta enquanto os papais não decidem.

No clique em família, a vovó coruja aparece com a mão na barriga de Sabrina, enquanto o marido Duda Nagle está ao lado. E foi na legenda desse momento especial que Leda divertiu os seus seguidores: “Minha neta menina sem nome, que vou chamar de Nina até decidirem o nome”.

Nos comentários, a escolha fictícia agradou quem está a espera da filha do casal junto com eles. “Ahhh, Nina seria lindo. Acho que a vovó ja escolheu!”, escreveu um fã. Outro lembrou das outras opções que tinham sido divulgadas e, pelo visto, essa última o agradou mais do que as anteriores. “Bem melhor Nina do que os nomes que a Sabrina escolheu: Gal, Amora, Nirvana… Torce para ser Nina. Combinou muito mais!”, comentou.

Sem nenhum comunicado oficial sobre qual será o nome da baby girl que está a caminho, Sabrina afirmou que conta com a ajuda dos seus seguidores para essa decisão. Então: para você, qual será a escolha da apresentadora?

Veja o registro em família: