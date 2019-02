Solange teria sido provocada por Jay Z

Jay Z teria provocado Solange com ‘palavras inapropriadas’

Foto: Getty Images

As teorias são inúmeras e os envolvidos continuam em silêncio. O que teria motivado Solange, a caçula da família Knowles, a agredir tão ferozmente o cunhado Jay Z naquele elevador? De acordo com a revista norte-americana People, ela teria sido muito provocada!

Segundo uma fonte da publicação, a cantora, como muitos acreditam, não estava bêbada. O surto aconteceu para defender Beyoncé. “Jay disse algo inapropriado para a esposa e Solange, e ela retrucou”. Quando chegaram no elevador, o contato conta, ela não se conteve, por já guardar várias mágoas, e partiu para a agressão física.

“Ela é muito superprotetora com Beyoncé. E está bem agora, voltou para sua casa em Nova Orleans e está cuidado de suas coisas”, disse a fonte. Pouco antes do incidente, Solange teria sido humilhada pela estilista Rachel Roy durante o baile do MET, o que teria contribuido para ter explodido em fúria.

Fotos deletadas

Postada em seu Instagram, esta foi a única imagem com Beyoncé mantida por Solange

Foto: Reprodução/ Instagram

Apesar de todos os envolvidos manterem o silêncio, Solange tomou uma atitude que deixou muitos com a pulga atrás da orelha: ela apagou quase todas as fotos de Beyoncé em seu perfil Instagram.

Apenas a imagem do dia 10 de fevereiro de 2013 foi mantida. Nos comentários, vários fãs questionam o motivo de sua permanência. “Acho que você esqueceu desta”, comentou um dos seguidores.

Entenda o caso

Logo após o badalado baile do MET, ocorrido na última segunda-feira (5), em Nova York, o clima esquentou entre Jay Z e Solange Knowles, irmã caçula de Beyoncé.

Em um escandaloso vídeo obtido pelo site TMZ, do circuito de segurança de um elevador, é possível ver a cantora, bastante alterada, gritando e desferindo socos e pontapés contra o rapper.

Um homem, que parece ser o segurança, procura acalmar os ânimos da artista e segurá-la. Beyoncé, por sua vez, assiste a cena, mas não se envolve. Como o registro não possui áudio, é difícil saber qual o motivo da briga.

Confira o vídeo: