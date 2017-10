Sophie Turner, a Sansa de ‘Game of Thrones’, está noiva

Sansa Stark finalmente vai ser feliz no amor… Quer dizer, Sophie Turner está noiva de Joe Jonas! Aos 21 anos, a atriz da série “Game of Thrones” e o ex-integrante da banda Jonas Brothers, de 28 anos, anunciaram nas redes sociais que vem casamento por aí.

Em seu perfil no Instagram, Sophie publicou uma foto do anel de noivado que ganhou do cantor e escreveu: “Eu disse sim”.

I said yes. A post shared by Sophie Turner (@sophiet) on Oct 15, 2017 at 10:39am PDT

Já Joe compartilhou a mesma imagem, em que a mão dela aparece sobre a dele, com a resposta que a ~então~ namorada deu sobre o seu pedido: “Ela disse sim”.

She said yes. A post shared by J O E J O N A S (@joejonas) on Oct 15, 2017 at 10:39am PDT

A internet, claro, foi à loucura com a novidade e muitos fãs aproveitaram para parabenizar o casal, que está junto há cerca de um ano. “Ele é um cara de sorte”, escreveu um seguidor de Sophie. “Parabéns! Eu te amo muito e estou muito feliz por você”, comentou outra pessoa.

Felicidades ao casal! E que venha o casório com muitas fotos lindas!