Sophie Turner e Joe Jonas fazem tatuagem especial para cachorro que morreu

Infelizmente, na última quarta-feira (24), Joe Jonas e Sophie Turner passaram por uma situação horrível. O casal perdeu o filhote Waldo Picasso Jonas, da raça Alaskan Klee Kai, após ser atropelado. Para mantê-lo sempre vivo na memória, os atores decidiram fazer tatuagens iguais em homenagem ao cachorrinho. O desenho escolhido foi o rosto do animal de estimação.

No Instagram de Joe, ele publicou a imagem da tattoo e na legenda escreveu: “R.I.P, meu pequeno anjo”. Já Sophie compartilhou a foto nos stories da rede social e também escreveu algumas palavras sobre o bichinho: “Sinto sua falta, Waldo. Descanse em paz, meu pequeno bebê”.

–

De acordo com o TMZ, o cachorrinho estava passeando com o seu dog walker quando se assustou com um pedestre. Ele acabou conseguindo tirar a coleira, correu para a rua e foi atropelado por um carro.

Ainda segundo o programa, Joe e Sophie buscaram ajuda terapêutica para lidar com o luto após prestar esclarecimento para a polícia sobre o caso.

Há dois anos, Sophie já havia perdido a cachorra Zunni, que interpretou a loba gigante Lady, de Sansa Stark, em “Game of Thrones”. No mesmo mês da perda, eles adotaram o parceiro de Waldo, o fofíssimo Porky Basquiat. Recentemente, ele roubou os holofotes ao aparecer vestido com um smoking durante a segunda cerimônia de casamento do casal.