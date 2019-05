Sophie Turner zoa Nick Jonas por parecer com Mindinho, de GoT, no Met Gala

Em uma noite de looks babadeiros e diferentões como foi a da última segunda-feira (6), no Met Gala 2019, o que não faltaram foram memes e diversão com as roupas inspiradas no tema “Camp” – expressão para definir a paixão por tudo aquilo que é extravagante. Entre elas, estava a de Nick Jonas que virou brincadeira entre ele e cunhada Sophie Turner, a querida Sansa Stark de “Game of Thrones” e casada com Joe Jonas.

Depois de quarto episódio lançado no último domingo (5), a série voltou a ser falada pelo cantor e pela atriz porque Nick usou um look em que ele estava parecido o personagem “Mindinho” da trama.

Para variar, a zoeira começou no Twitter, mas no fim, o próprio Nick postou uma montagem da comparação no Instagram e aproveitou para citar Sophie nos comentários, fazendo uma referência à personagem dela na série. “Sansa… Nós temos que proteger o vale!”, escreveu na legenda.

A atriz entrou na brincadeira e comentou na foto do cunhado. “Pare de tentar me manipular… Ugh, eu pensei que você tivesse morrido na última temporada”. A galera ficou tão enlouquecida com a interação entre os dois, que a resposta de Sophie teve mais de 60 mil curtidas.

No evento, Sophie estava acompanhada de Joe Jonas, enquanto que Nick posou ao lado da esposa Priyanka Chopra.

