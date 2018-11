Spice Girls se reúnem para turnê (é oficial dessa vez!)

Já perdemos as contas de quantas vezes surgiram boatos de que as Spice Girls iriam retornar aos palcos juntas. Por conta disso, quando essa notícia surgiu DE NOVO, ficamos com um pé atrás. Mas, para a nossa alegria, dessa vez a coisa é séria.

Emma Bunton,Geri Halliwell,Mel B eMel C vão realmente cair na estada juntas – só que sem Victoria Beckham. O anúncio foi dado nessa segunda-feira (5), através de um vídeo maravilhoso, com direito a palhinha de “Spice Up Your Life”.

Por enquanto foram anunciados apenas seis shows, cinco na Inglaterra e um na Escócia. Bem que elas podia estender essa turnê, né? Please come to, Brazil, pelo amor da deusa!