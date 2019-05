Starbucks faz o melhor comentário sobre o copo que apareceu na cena de GoT

Entre memes e decepções com o que está acontecendo com as figuras femininas de “Game of Thrones”, um acontecimento hilário do quarto episódio da trama foi assunto no Twitter, na última segunda-feira (6). Alguns fãs perceberam que um copo do Starbucks estava na mesa de jantar de frente à Daenerys (Emilia Clarke), o que desencadeou piadas sobre a cena. Agora, o que ninguém esperava era que a própria marca entrasse na zoeira.

A brincadeira aconteceu no perfil oficial do Starbucks no Twitter. Eles comentaram: “Para sermos honestos, nós estamos surpresos que ela não pediu um Dragon Drink” – fazendo referência aos dragões da Daenerys e, também, à bebida que tem esse nome mesmo e é ROSA por ser feita de pitaia (hmm, que delícia!). Em inglês, a pitaia leva o nome de dragon fruit.

TBH we're surprised she didn't order a Dragon Drink. — Starbucks Coffee (@Starbucks) May 6, 2019

Quem pensa que a zoeira parou por aí, que nada. Em uma das respostas dada ao tuíte, um seguidor perguntou: “O que dragões bebem, no final das contas?”. E a marca respondeu: “O que eles quiserem!”, uma frase que ficou popular na oitava temporada de GoT.

Whatever they want. — Starbucks Coffee (@Starbucks) May 6, 2019

Você disse publicidade certa, Starbucks?