A Netflix com certeza quer mesmo matar todo mundo de ansiedade! Eles acabaram de anunciar que este mês começam as filmagens para a terceira temporada de “Stranger Things“! E para melhorar ainda mais, o produtor Shawn Levy e os atores da série até comentaram sobre a segunda temporada e o que esperam no futuro.

As novidades foram anunciadas por Shawn e parte dos atores no PaleyFest, festival que rola em Los Angeles, Estados Unidos, sempre no começo da primavera de lá. Este ano aconteceu do dia 16 ao 25 de março e é voltado para a TV e as séries que estão bombando atualmente.

Segundo o produtor, a Eleven (Millie Bobby Brown) irá realmente ter um relacionamento emocionante de pai e filha com o xerife Hopper (David Harbour). Enquanto Steve (Joe Keery), continuará na sua função de pai/babá/mãe das crianças que fez tanto sucesso na última temporada – e tem a promessa que ele vai se destacar ainda mais nessa temporada.

Só vem papai Steve na terceira temporada de stranger things 😅😅😅😅💜💜💜 pic.twitter.com/sFgvQu3mU4 — Uma Filosofando🎃 (@UmaFilosofando) February 15, 2018

E é claro que os dois casais mirins que se formaram vão continuar, Eleven e Mike (Finn Wolfhard) e Lucas (Caleb McLaughlin) e Max (Sadie Sink). Mas o produtor avisa: “De novo, eles são crianças de 13 ou 14 anos, então o que o romance significa nessa idade? Nunca vai poder ser simples relacionamentos estáveis e vai ser divertido por causa da instabilidade”.

E algo que não podia faltar é a inspiração. Tem melhor ideia do que usar de “De Volta Para O Futuro” como base? É que a série vai se passar em um ano em relação a última temporada, ou seja, 1985, ano em que lançou o filme tão amado.