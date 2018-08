No último sábado (04), a atriz Sthefany Brito se casou em segredo, na Itália, com o empresário Igor Raschkovscky. Os dois já moravam juntos, estavam noivos há um ano e mantém um relacionamento há sete.

A cerimônia, um Elopement Wedding – que é quando os noivos (as) decidem se casar sem a presença de demais convidados (e muitas vezes no meio de uma viagem) -, foi realizada em Montalcino, cidade da Toscana famosa pelos vinhos, e rendeu fotos maravilhosas, com autoria de Sam Sacramento e Rayana Sacramento.

–

O vestido de noiva da atriz foi assinado pela estilista carioca Julia Golldenzon, que costuma desenvolver peças com pegada vintage. O modelo escolhido por Sthefany tinha alças bem finas, uma leve transparência no colo e foi confeccionado em seda e tule, tecidos mais levinhos e perfeitos para aguentar o calor do verão europeu.

–

A peça contava, ainda, com aplicações manuais de flores no busto e renda na base. Para completar o look noiva, cabelo semi preso, véu clássico e, claro, um buquê que misturava tons de roxo e champagne. Chique!

Em seu perfil do Instagram, na noite da última segunda-feira (06), a atriz fez um post comemorando a nova fase:

Veja mais fotos da cerimônia, que levou um mês para ser organizada:

–

–

–

–

–

Felicidades!