“Stranger Things”: Barb terá papel decisivo na segunda temporada

Muitos fãs de “Stranger Things” se indignaram com o fato de que a personagem Barb (Shannon Purser) foi basicamente esquecida depois de morrer. A hashtag #JusticeForBarb bombou nas redes sociais e parece que acabou surtindo efeito.

Na verdade, os criadores da série garantem que ela jamais foi esquecida e que revisitar sua história era algo planejado desde sempre para a segunda temporada. Se isso é verdade ou não, nunca saberemos, mas ao menos temos a certeza de que a morte de Barb não será em vão.

“Especialmente nessa temporada, a Barb vai ter um papel importante na história da Nancy e irá – eu não sei como dizer isso de outra maneira – encontrar justiça”, disse Natalia Dyer – a atriz que interpreta Nancy – ao Entertainment Weekly.

Basicamente, Nancy vai se sentir culpada pelo sumiço da amiga e começará a investigar o que aconteceu. “Existem muitos pontos sem nó e a Nancy sente que isso deveria ser resolvido”.

Além disso, o pai de Brab também vai aparecer na trama. “Nós conhecemos a mãe dela rapidamente e agora também iremos introduzir seu pai”, disse Matt Duffer, um dos criadores da série, também ao EW.

E, segundo ele, os pais da personagens não são relapsos como a maioria pensa. “A única coisa que me incomodou a respeito das críticas ao caso da Barb foram as pessoas dizendo que os pais dela não se importam com a filha – é claro que eles se importam. Para eles, Hopper está sendo negligente e ele é uma piada como xerife”, acrescentou Duffer.

A segunda temporada de “Stranger Things” estará disponível na Netflix a partir do dia 27 de outubro.